Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье

В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, смогут получить от государства средства на строительство дома или приобретение другого жилого помещения.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, максимальная сумма помощи, которую государство будет выплачивать на одну семью, составит 200 тыс. грн.

Размер компенсации будет рассчитываться специальной Комиссией по определенной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и т.д.

Предусмотрен также принцип, что размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади согласно его местонахождению. Как известно, в разных регионах Украины стоимость недвижимости сильно отличается.

Полученную сумму граждане смогут потратить как на возобновление и строительство домов, так и на покупку квартир. Ведь некоторые из них получат жилищные сертификаты.

Так как заявок много, и людям действительно нужна помощь на восстановление своих домов, в правительстве сейчас ищут дополнительные источники финансирования для покрытия ремонтов разрушенного жилья украинцев. Часть средств в будущем, возможно, покроют гранты Всемирного банка.

Заявки на получение денег на ремонтные работы и строительство жилья на месте разрушенного по госпрограмме «єВідновлення» можно подать как в электронном виде через «Дію», так и в бумажной форме через Центры предоставления административных услуг, органы социальной защиты населения или нотариуса.

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