Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье

Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье

Сегодня 19:15
просмотров

В Украине стартовал второй этап государственной программы "єВідновлення". Теперь украинцы, чье жилье было разрушено в результате войны, смогут получить от государства средства на строительство дома или приобретение другого жилого помещения.

Новости Днепра про Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жилье

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, максимальная сумма помощи, которую государство будет выплачивать на одну семью, составит 200 тыс. грн.

 

 

Размер компенсации будет рассчитываться специальной Комиссией по определенной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и т.д.

Предусмотрен также принцип, что размер компенсации устанавливается на уровне не ниже стоимости строительства жилья соответствующей площади согласно его местонахождению. Как известно, в разных регионах Украины стоимость недвижимости сильно отличается.

Полученную сумму граждане смогут потратить как на возобновление и строительство домов, так и на покупку квартир. Ведь некоторые из них получат жилищные сертификаты.

Так как заявок много, и людям действительно нужна помощь на восстановление своих домов, в правительстве сейчас ищут дополнительные источники финансирования для покрытия ремонтов разрушенного жилья украинцев. Часть средств в будущем, возможно, покроют гранты Всемирного банка.

Заявки на получение денег на ремонтные работы и строительство жилья на месте разрушенного по госпрограмме «єВідновлення» можно подать как в электронном виде через «Дію», так и в бумажной форме через Центры предоставления административных услуг, органы социальной защиты населения или нотариуса.

Читайте также:

Новости Днепра про Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жильеУкраїнська Новости Днепра про Расширено программу “єВідновлення“: кто из днепрян может получить компенсацию за разрушенное жильеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая

    Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации…

    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом

    Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели…

    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт

    В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.

    По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

    Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в…

    Последние новости

    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая
    Все будет Украина: ситуация на фронте сегодня 31 мая

    Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Украинские военные сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА и уничтожили 2 станции радиоэлектронной борьбы.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре патрульные спасли воронёнка (ВИДЕО)
    В Днепре патрульные спасли воронёнка (ВИДЕО)

    На днях полицейские спасли беззащитную птичку.

    Сегодня 18:57
    1
    просмотров
    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом
    В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом

    Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину
    В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину

    Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Украинской произошла авария.

    Сегодня 18:26
    1
    просмотров
    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт
    На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт

    В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.

    Сегодня 17:28
    просмотров
    По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью
    По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

    Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в Днепре уже продают их.

    Сегодня 17:28
    0
    просмотров
    Похожа на таврию и нет мотора: как выглядит иномарка за 8 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Похожа на таврию и нет мотора: как выглядит иномарка за 8 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    В Днепре иномарку можно купить по цене от 40-50 тыс грн. Автомобиль хоть и будет старым, но зато при езде комфорта в нем будет гораздо больше, чем при передвижении в забитой маршрутке. Предложений с продаже старых иномарок на рынке Днепра…

    Сегодня 17:27
    просмотров
    Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запрет
    Будут ли наказывать жителей Днепра, которые придут поплавать на пляжах, несмотря на запрет

    Пляжи готовят к летнему сезону

    Сегодня 17:01
    просмотров
    Чертили разметку вокруг авто: в Днепре неизвестные создавали стихийную «платную» парковку (ВИДЕО)
    Чертили разметку вокруг авто: в Днепре неизвестные создавали стихийную «платную» парковку (ВИДЕО)

    Разметку начали наносить вокруг припаркованных автомобилей.

    Сегодня 16:10
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности
    В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

    В Кривом Роге местный житель договорился о продаже гранаты «Ф-1» с запалом и более полутысячи патронов за 3000 грн.

    Сегодня 15:36
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх