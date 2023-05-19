Расшифровка маркировки тормозных колодок автомобиля

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Тормозные колодки выполняют важную функцию в конструкции ходовой части автомобиля. За счет того, что они прижимаются к тормозному диску, скорость движения машины уменьшается, вплоть до полной остановки. Эффективность этого процесса зависит от того, из какого материала изготовлены тормозные колодки, а также от их технических свойств. Последние указываются в маркировке, которая наносится на поверхность изделий. Выбирая колодки, следует внимательно изучить все обозначения, чтобы понять, подходят они в вашем случае или нет. Детальную информацию о маркировках разных производителей узнайте здесь. А мы рассмотрим, какими бывают колодки и основные обозначения в маркировке, необходимые для правильного выбора.

Что означает маркировка, которая нанесена на тормозные колодки

Маркировка тормозных дисков включает несколько позиций. Основной код дает понять, в какой стране была проведена сертификация изделий. Например, Германия обозначается маркировкой Е1, а великобритания Е11. После обозначения страны сертификации указывается знак соответствия (90R). Наличие этого значения в маркировке означает, что тормозные колодки задние и передние соответствуют общеевропейскому стандарту (ЕСЕ R-90). Данный стандарт утвержден Европейской Экономической Комиссией и представляет собой свод правил, в которых описаны нормы техники безопасности.

Далее, после знака соответствия, через дефис указывается номер сертификата. Кроме этих данных тормозные колодки передние и задние имеют в маркировке каталожный номер производителя, а также производственной партии и WVA. Таким образом маркировка, нанесенная на поверхность колодок, является подтверждением их соответствия сертификации и высокому качеству.

Как подобрать автомобильные тормозные колодки по коэффициенту трения

Чем выше коэффициент трения, тем эффективнее будут работать колодки, а потому при выборе данных изделий этот показатель следует учитывать. В маркировке, на поверхности колодок, он обозначается несколькими буквами, в зависимости от значения коэффициента трения (μ):

C – до 0,15.

D – 0,15-0,25.

E – 0,25-0,35.

F – 0,35-0,45.

G – 0,45-0,55.

H – более 0,55.

Z – не нормировано.

Пределы колебания значений коэффициента трения обусловлены тем, что эта величина не может быть постоянной, так как зависит от температуры рабочих поверхностей, массы машины, влажности и других внешних факторов. Поэтому автомобильные тормозные колодки имеют маркировку на тыльной стороне с двумя значениями μ. Первое означает коэффициент трения при температуре +94 °C, а второе при +316 °C. Выше было сказано, что при более высоком значении μ во время торможения возникает больше шума, что тоже следует учитывать при выборе.

Тормозные колодки задние и передние, в зависимости от цветовой маркировки

Важная техническая характеристика тормозных колодок – максимальная рабочая температура. Ее легко определить по цвету изделий. Цветовая маркировка позволяет понять, в каких температурных пределах может работать тормозная колодка. Сегодня данные изделия предлагаются со следующей цветовой маркировкой:

Черные – небольшой температурный диапазон (до +400 °C). Они идеально подходят для автомобилей, которые эксплуатируются в нормальных условиях.

Зеленые – сохраняют рабочие характеристики при разогреве до +650 °C.

Красные – выдерживают температуру до +750 °C, а потому устанавливаются на спорткары.

Желтые, голубые и синие – предназначены для автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых дорожных условиях, так как выдерживают температуру до +900 °C.

Оранжевые – узкоспециализированные колодки, способные работать при разогреве до +1000 °C.

Строгих правил использования цветовой маркировки нет, но большинство производителей придерживаются ее. Чтобы избежать несоответствия цвета техническим характеристикам, рекомендуем заказать тормозные колодки, исходя из значения μ. Самый безошибочный вариант – использовать VIN-код автомобиля при подборе данных изделий.

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