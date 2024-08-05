«Раскудахкались в своем курятнике»: в поезде из Днепра произошел скандал из-за мужчины в женском купе

В поезде Запорожья – Ясиня, курсирующем через Днепр, произошел скандал в женском купе. О неприятной ситуации рассказала пассажирка в ТикТок, а затем конфликт начали обсуждать на Facebook.
Известно, что во время рейса, 4 августа, на станции в Днепре, проводница впустила в женское купе мужчину. Тот утверждал, что законно приобрел билет, а работница железной дороги уговаривала женщин впустить нежелательного пассажира к себе.
Ехавшие из Запорожья девушки пытались объяснить мужчине и проводнице, что это женское купе и по правилам здесь могут находиться только женщины или дети до 6 лет. Впрочем, пассажир и работница уверяли, что мужчина имеет право на проезд, ведь купил билет.
– Мужчина может ехать в этом вагоне, если он женский?
– А у него билет продан. Вы понимаете? Я его не привела сюда. А почему он не может ехать? С каких пор уже нельзя ехать?
– По правилам. Потому что это женское купе.
После этого мужчина начал упорно выгонять пассажирок из купе со словами:
Девушки, если вам не нравится, слезайте и уходите в другое купе. Я что себе продал, что ли? Есть проблемы – идите в кассу и меняйте билет свой и езжайте на вагонетке.
Его поддержала проводница, которая сказала, что «внедрение женских купе – это неадекватно«. Затем мужчина дискриминировал людей ЛГБТ сообщества и заявил, что «если бы это был вагон для голубых«, он бы отказался, потому что они, цитируем «здесь бы ночью в свое братство посвятили«.
После этого пассажир обидел и женщин:
Раскудахтались в своем курятнике. Постарше женщины вообще нормально бы восприняли. А вот те две молодые… Что, они голые по вагону будут ходить? – пожаловался он проводнице.
Больше пассажирок удивила проводница, которая должна была найти для мужчины другое место. Но вместо этого работница УЗ уверяла женщин, что попутчик им не будет мешать, а наоборот «развлекать» в дороге.
Ну ничего страшного, пусть мужчина девушек развлекает. Почему он не может ехать с вами? — слышен голос проводницы на видео.
В УЗ пояснили, что приложение, где можно приобрести билет в женские купе, выдает четкое предупреждение, что это места для женщин.
В этом случае пассажир сознательно проигнорировал это требование, а значит, должен быть не допущен к перевозкам в этом вагоне. Такие случаи редки, но встречаются как исключения. Задачей наших проводников в таких случаях является найти альтернативное место для мужчины в другом вагоне, корректность действий бригады оценивается внутренним расследованием, но уже сейчас можем констатировать, что по всем протоколам ситуацию нужно было решить до посадки, а не после. Женские купе созданы для безопасности и комфорта женщин, и железная дорога просит уважительно относиться к существующим правилам, — написали представители УЗ.
После звонка на горячую линию мужчину из вагона вывел начальник поезда.
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