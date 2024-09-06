Ранило родных и собак-поисковиков, изуродовало дома: во время обстрела Павлограда пострадали волонтеры «Антареса»

В результате обстрела Павлограда пострадали волонтеры Павлоградского кинологического поисково-спасательного отряда «Антарес».
О последствиях российской атаки сообщила кинологиня и руководительница спасательно-поискового отряда Лариса Борисенко.
Руководитель отряда сообщила, что значительные разрушения получила квартира волонтера Александра Лисниченко. Его дом на пятом этаже наиболее поврежденного дома.
Сына одного из кинологов сильно порубило обломками.
Ранение получила и собака поисковиков – маленькая Бафи, которая на момент удара была в квартире.
Заметим, количество пострадавших возросло до 61 человека, три человека в тяжелом состоянии, известно об одном погибшем. В Павлограде повреждено более 30 домов, 20 магазинов и несколько промышленных предприятий.
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