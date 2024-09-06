Ранило родных и собак-поисковиков, изуродовало дома: во время обстрела Павлограда пострадали волонтеры «Антареса»

Ранены животные, повреждены офис и квартиры волонтеров "Антарес" во время обстрела Павлограда.

В результате обстрела Павлограда пострадали волонтеры Павлоградского кинологического поисково-спасательного отряда «Антарес».

О последствиях российской атаки сообщила кинологиня и руководительница спасательно-поискового отряда Лариса Борисенко.

Руководитель отряда сообщила, что значительные разрушения получила квартира волонтера Александра Лисниченко. Его дом на пятом этаже наиболее поврежденного дома.

В квартирах еще трех волонтеров выбиты окна, двери. Пострадал и офис «Антареса».

Сына одного из кинологов сильно порубило обломками. Ранение получила и собака поисковиков – маленькая Бафи, которая на момент удара была в квартире.

Заметим, количество пострадавших возросло до 61 человека, три человека в тяжелом состоянии, известно об одном погибшем. В Павлограде повреждено более 30 домов, 20 магазинов и несколько промышленных предприятий.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: