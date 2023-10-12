Раньше на месте городской библиотеки в Днепре была бывшая коммуналка без крыши: редкие фото

Городская публичная библиотека была основана в Днепре в 1947 году. За время своего существования она переезжала всего один раз в 2003 году. Если до этого она находилась в доходном доме на центральном проспекте, то после – также переехала в доходный дом, но чуть дальше.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядело здание центральной библиотеки и как оно выглядит сейчас.

В середине 1950-х годов в Днепре у Городской публичной библиотеки появилось свое здание –она находилась в особняке на центральном проспекте. Старинный трехэтажный дом 1905 года постройки не ремонтировался много лет и его помещения были не пригодны к хранению книг и в 2003 году городская библиотека переехала в новое здание на улице Воскресенской.

История второго здания, где сегодня находится библиотека весьма необычна. Возведенный в начале 1880-х годов двухэтажный доходный дом к середине 1990-х годов превратился в заброшенный и никому не нужный особняк на одной из центральных улиц города. До этого это была коммунальная квартира, где жильцы достроили балконы. Здание также не ремонтировалось со дня его основания и было совершенно непригодно к жизни в нем. Несколько раз тут случались пожары.

Несмотря на военные действия в 1940-х годах дому удалось уцелеть. Согласно местной легенде, владельцем доходного дома был богатый цыган. Он очень любил свой дом и хорошо относился к тем, кто снимал у него комнату, мог отдать ее по низкой цене или подождать пока у постояльца появятся деньги для оплаты, а некоторым и вовсе прощал долг за квартиру. Он любил помогать людям и часто по доброте душевной пускал их переночевать к себе в дом.

В 1917 году он решил уехать из города, а присматривать за домом попросил одну из постоялиц. Но в 1920-м году она также была вынуждена уехать. Она так полюбила этот дом, что в последние несколько дней все ходила по комнатам и приговаривала: «Ах, вот бы дом меня дождался, вот бы дом меня дождался». Во время оккупации и освобождения Днепра дом чудом остался невредим. Как гласит эта легенда, после Второй мировой войны эта женщина вернулась в город, однако попасть в дом не могла. Она часто ходила любоваться на него, вспоминая время, когда тут жила. После того, как старушка перестала приходить к дому он начал понемногу разрушаться.

В 2003 году здание было отреставрировано, обновлен и восстановлен фасад, к нему также было пристроено несколько этажей и с того времени библиотека находится в бывшем доходном доме.

фото: блог Артема Костюка, А. Волок, gorod.dp.ua

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