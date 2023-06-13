Раненый криворожец помог спасти семью с детьми из дома, в который попала ракета

13 июня по Кривому Рогу ударили ракетами.

Под утро 13 июня жители Кривого Рога содрогнулись от мощных взрывов. Несколько ракет попали в жилой квартал. В результате прилета загорелась пятиэтажка. Криворожанин Артем вместе с другом в момент атаки находился в одной из квартир, и спас семью с детьми. Об этом пишет Общественное.

По его словам, сначала он услышал громкий взрыв, а затем увидел, как вспыхнул пожар. Во время ракетного удара Артем и его друг получили ранения: от взрывной волны мужчин порубило обломками стекла.

Мужчины не сразу смогли выбраться из квартиры, потому что дверь была заблокирована. Спасаться решили через балкон. Уже спускаясь с третьего этажа, они заметили, что на втором этаже находится семья с ребенком.

Мы с третьего этажа начали спускаться по балкону, забрались на балкон второго этажа. Там была семья: парень, жена и маленький ребенок. Мы ребенка в первую очередь чем можно обвязали, спустили его на первый этаж, – рассказал Артем.

После этого они помогли женщине, а затем уже эвакуировались сами. Внизу их встретили спасатели. Друг Артема в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

Патрульные тоже показали, как спасали людей на месте прилета. Жители поврежденного дома спускались с балконов на простынях. Одного из мужчин взрывной волной выбросило из квартиры на улицу. Многие получили осколочные ранения.

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