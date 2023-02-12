Раненые и погибшие, разрушенные дома: россияне трижды за день обстреливали Днепропетровщину

О том, как он прошел в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
По его словам, российская армия сегодня трижды обстреляла Никопольщину. Оккупанты ударили по Марганецкой, Мировской громадам, а также по Никополю.
По Марганецкой громаде враг выпустил около полутора десятков снарядов от РСЗО, били и из тяжелой артиллерии. Двадцать жилых домов повреждены, а также полтора десятка хозяйственных сооружений, еще 2 разрушены. Зацепило и несколько легковых автомобилей, линии электропередач, газопровод. К счастью, никто не пострадал.
В результате циничного артиллерийского обстрела армией рф жилого квартала в Никополе погибла 53-летняя местная жительница. Пострадали две женщины 76 и 88 лет. В городе разрушены здания колледжа, водоканала и 6 пятиэтажек.
В Мировской громаде последствия обстрела уточняются. Без жертв.
Относительно других районов области – всюду было тихо. Ответственность понесут все. От российского рядового до высшего военно-политического руководства россии — все получат наказание. Время расплаты придет. Полагаемся на украинские Силы обороны, верим в Президента и вместе делаем все, чтобы последний оккупант ушел из украинской земли. Победим, – отметил Николай Лукашук.
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