Раненая собака и разрушенные дома: в сети показали видео с места прилета в Павлограде

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду: попали по частному сектору и промышленному объекту.

В результате в городе разрушены 7 частных домов, около 50 повреждены. Зацепило также 6 хозяйственных построек и полдесятка автомобилей.

К сожалению, женщина 1943 года рождения погибла, еще семь человек пострадали – это пятеро мужчин и две женщины. Двое раненых госпитализированы в больницу.

На промышленном предприятии произошел пожар, который уже потушили спасатели.

Позже в сети показали видео с места прилета.

Кадры шокируют.

Также на месте попадания нашли раненую собаку.

Ей оказывают помощь.

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне запустили по Украине 36 ракет. Силы и средства Вооруженных сил Украины уничтожили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

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