Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой

Сегодня 08:30
просмотров

О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил глава ДОРа Николай Лукашук.

Новости Днепра про Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой

Российские войска нанесли удар по Никопольскому району. Под вражеской артиллерией и залповым огнем оказались Марганецкая, Червоногригоровская и Никопольская громады.

В самом Никополе пенсионерка 1942 года рождения пострадала в результате обстрела города из РСЗО. Женщина находится в состоянии стресса. Повреждены десяток жилых домов, АЗС, газопровод и электросеть. Спасатели погасили пламя в частном домохозяйстве. 

В Червоногригоровской громаде, которая была обстреляна из РСЗО, пострадали четыре жилых дома и линии электропередач. Жертв нет.

Что касается других районов области, то ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Нормальные показатели радиационного фона сохраняются, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой

Читайте также:

Новости Днепра про Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелойУкраїнська Новости Днепра про Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелойРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога

    В больнице Винницкой области 7 ноября скончался нацгвардеец из Кривого…

    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

    В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции…

    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

    Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза.…

    Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области

    В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь…

    Последние новости

    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога
    Двое детей остались без отца: в боях за Украину погиб нацгвардеец из Кривого Рога

    В больнице Винницкой области 7 ноября скончался нацгвардеец из Кривого Рога Руслан Белый.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами
    «Новая Почта» сделала заявление о посылках в Днепре после атаки дронами

    В компании «Новая Почта» рассказали о доставке посылок и корреспонденции по Днепру после того, как их склад был атакован дронами-камикадзе.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток
    Цены на яйца в Днепре догоняют европейские: сколько стоит десяток

    Специалисты сравнили стоимость продуктовой корзины в Украине и странах Евросоюза. Они проанализировали цены на яйца в крупнейших торговых сетях по состоянию на октябрь 2022 года. Расчеты производились по курсу 40 грн/евро.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадков
    Погода в Днепре в четверг, 10 ноября: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области
    Обстрел под Никополем: как прошел день в Днепропетровской области

    В среду, 9 ноября, на 259-й день войны, оккупанты вновь нанесли удар по Никопольскому району. Жертвой нападения стал 47-летний мужчина. А в пригороде Кривого Рога были слышны взрывы.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
    В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

    В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

    Вчера 21:15
    просмотров
    За шаг до смерти: в Днепре курсант спас парня от самоубийства
    За шаг до смерти: в Днепре курсант спас парня от самоубийства

    В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня от самоубийства.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)
    Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

    В Днепре в сквере "Прибрежном" поселился серебристый мартин Джонни.

    Вчера 20:08
    0
    просмотров
    Монахиня Мария из Никополя связала более 1000 носков для защитников Украины
    Монахиня Мария из Никополя связала более 1000 носков для защитников Украины

    Об этом сообщил игумен Меркурий Скороход.

    Вчера 19:45
    просмотров
    ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две вражеских системы ПВО, — Генштаб
    ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две вражеских системы ПВО, — Генштаб

    Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх