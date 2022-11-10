Раненая бабушка и разрушения: ночь в Днепропетровской области была тяжелой

О последствиях ночных атак противника на территории Днепропетровской области сообщил глава ДОРа Николай Лукашук.

Российские войска нанесли удар по Никопольскому району. Под вражеской артиллерией и залповым огнем оказались Марганецкая, Червоногригоровская и Никопольская громады.

В самом Никополе пенсионерка 1942 года рождения пострадала в результате обстрела города из РСЗО. Женщина находится в состоянии стресса. Повреждены десяток жилых домов, АЗС, газопровод и электросеть. Спасатели погасили пламя в частном домохозяйстве.

В Червоногригоровской громаде, которая была обстреляна из РСЗО, пострадали четыре жилых дома и линии электропередач. Жертв нет.

Что касается других районов области, то ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Нормальные показатели радиационного фона сохраняются, — говорится в сообщении.