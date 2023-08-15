Ракеты третий раз повредили магазин одежды в Днепре: горожане рассказали об атаке

Один из районов Днепра в очередной раз страдает от последствий ракетных ударов. Владелец магазина женской одежды, расположенного неподалеку от эпицентра взрыва, рассказал, что его бизнес пострадал в третий раз. Об этом сообщает 9 канал.
Сергей вместе с сотрудниками убирает магазин от кусков стекла и подсчитывает убытки. По его словам, предварительно его бизнес потерял 50 тысяч гривен. В помещении разбиты окна, которые снова нужно менять, разорванные взрывной волной манекены и продырявленная одежда.
Несмотря на то, что его бизнес пострадал в третий раз, Сергей уверен, что все восстановит и продолжит продавать одежду.
Прорвемся, — отметил мужчина.
О повторной атаке на район сообщил и мэр Борис Филатов. По его словам, жители некоторых домов вторично пострадали от ракет.
Напомним, в результате утреннего ракетного удара пострадали промышленное предприятие и спортивный комплекс.
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