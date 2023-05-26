Ракеты попали в медучреждение и ветклинику в Днепре, повреждены дома, — Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора уточнили, что ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники, где возник масштабный пожар.
По состоянию на 12 часов дня количество раненых составляет 16 человек. Еще один человек погиб, но информация о пострадавших уточняется. По факту ракетных обстрелов уже открыто уголовное производство.
Кроме того, взрывной волной повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили горожан. По предварительным данным, 4 человека считаются пропавшими без вести. В полиции опубликовали видео из жилого квартала, куда пришелся удар.
Станом на 12 годину дня, кількість поранених складає 16 людей. Ще одна людина загинула, але інформація про постраждалих уточнюється. За фактом ракетного обстрілу вже відкрито кримінальне провадження.
Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян. За попередніми даними, 4 людини вважаються зниклими безвісти. У поліції опублікували відео з житлового кварталу, куди прийшовся удар.
Напомним, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали в здание медучреждения. Раньше мы публиковали первые кадры с места прилета. Кроме этого, рассказывали, в каком состоянии раненые в результате атаки.
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