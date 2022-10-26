Ракетный удар и атака дроном-камикадзе: как прошла ночь в Днепропетровской области

Российские оккупанты вечером 25 и в ночь на 26 октября совершили несколько атак на Днепр и область.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал о последствиях.

В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека. По уточненной информации, еще четверо получили ранения – две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

От вражеских обстрелов снова пострадал Никопольский район. Оккупанты накрыли огнем из «Градов» Красногригорьевскую громаду. К счастью, люди не пострадали. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают.

Вечером наши защитники приземлили очередной вражеский беспилотник. Так, военные из воздушного командования «Восток» сбили дрон-камикадзе Shahed-136 в небе над Никопольским районом.

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