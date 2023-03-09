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  • Ракетный удар по Украине 9 марта: задерживается много поездов, в том числе и днепровские

Ракетный удар по Украине 9 марта: задерживается много поездов, в том числе и днепровские

Сегодня 08:00
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В четверг, 9 марта, из-за аварийных обесточений в результате российских обстрелов с задержкой будет двигаться 15 поездов.

Новости Днепра про Ракетный удар по Украине 9 марта: задерживается много поездов, в том числе и днепровские

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут.
В частности:

  • №191/192 Краматорск Одесса +2:51
  • №7/8 Одесса Харьков +2:42
  • №91/92 Харьков Одесса +2:31
  • №53/54 Одесса Днепр +2:23
  • №29/30 Ужгород Киев +1:54
  • №7/8 Черновцы Киев +1:52
  • №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:38
  • №95/96 Рахов Киев +1:17
  • №23/24 Хелм Киев +1:14
  • №31/32 Перемышль Запорожья +1:11
  • №119/120 Львов Запорожье +0:55
  • №77/78 Одесса Ковель +0:51
  • №749/750 Киев Вена +0:40
  • №45/46 Харьков Ужгород +0:32
  • №3/4 Запорожье Ужгород +0:30

«Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а крепости несокрушимости с резервным питанием готовы принимать гостей весь день», — отметили в компании.

Кроме этого, там добавили, что всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, будут ждать на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

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Новости Днепра про Ракетный удар по Украине 9 марта: задерживается много поездов, в том числе и днепровскиеУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по Украине 9 марта: задерживается много поездов, в том числе и днепровскиеРусский

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