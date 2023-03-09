Ракетный удар по Украине 9 марта: задерживается много поездов, в том числе и днепровские

Об этом сообщает «Укрзализныця».
Из 98 рейсов 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут.
В частности:
«Все вокзалы работают на высадку-посадку через подземные переходы, где есть такая возможность, а крепости несокрушимости с резервным питанием готовы принимать гостей весь день», — отметили в компании.
Кроме этого, там добавили, что всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на свои утренние рейсы, будут ждать на борту следующих рейсов аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.
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