Ракетный удар по центру Одессы: россияне повредили консульство своих друзей

Этой ночью Россия ударила по центру Одессы. В зданиях выбило окна и побило осколками фасады.
Пострадало также здание генерального консульства Китая. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Информацию о повреждении админздания подтверждает нардеп Алексей Гончаренко.
Судя по опубликованным в сети фото в здании консульства выбиты окна. Вероятно, с другой стороны повреждения более масштабны.
«В Одессе после ракетного удара пострадало консульство Китая. Очень интересно, что на это скажут в Пекине?» – прокомментировал новости Алексей Гончаренко.
Гончаренко также опубликовал фотографии со зданием консульства.
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