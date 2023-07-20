Ракетный удар по центру Одессы: россияне повредили консульство своих друзей

Во время ночного ракетного удара по Одессе пострадало здание китайского консульства.

Этой ночью Россия ударила по центру Одессы. В зданиях выбило окна и побило осколками фасады.

Пострадало также здание генерального консульства Китая. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Информацию о повреждении админздания подтверждает нардеп Алексей Гончаренко.

Судя по опубликованным в сети фото в здании консульства выбиты окна. Вероятно, с другой стороны повреждения более масштабны.

«В Одессе после ракетного удара пострадало консульство Китая. Очень интересно, что на это скажут в Пекине?» – прокомментировал новости Алексей Гончаренко.

Гончаренко также опубликовал фотографии со зданием консульства.

Заметим, что Россия считает Китай своим хорошим союзником и другом, так что очень интересно, как отреагируют на это представители Поднебесной.

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