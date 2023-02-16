Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности

Ночью 16 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Павлограде враг ударил по частному сектору и промышленному объекту. Из-за ночной атаки армии рф погибла 79-летняя женщина, пострадали семеро – пять мужчин и две женщины. Двоих раненых госпитализировали.

В городе разрушены 7 частных домов, 50 повреждены, также зацепило 6 хозяйственных построек и полдесятка автомобилей.

На промышленном предприятии, куда попали оккупанты, разгорелся пожар, который уже потушили спасатели. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, масштабы разрушений уточняются.

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