Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В Павлограде враг ударил по частному сектору и промышленному объекту. Из-за ночной атаки армии рф погибла 79-летняя женщина, пострадали семеро – пять мужчин и две женщины. Двоих раненых госпитализировали.
В городе разрушены 7 частных домов, 50 повреждены, также зацепило 6 хозяйственных построек и полдесятка автомобилей.
На промышленном предприятии, куда попали оккупанты, разгорелся пожар, который уже потушили спасатели. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, масштабы разрушений уточняются.
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