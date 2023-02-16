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  • Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности

Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности

Сегодня 09:00
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Ночью 16 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде.

Новости Днепра про Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Павлограде враг ударил по частному сектору и промышленному объекту. Из-за ночной атаки армии рф погибла 79-летняя женщина, пострадали семеро – пять мужчин и две женщины. Двоих раненых госпитализировали.

В городе разрушены 7 частных домов, 50 повреждены, также зацепило 6 хозяйственных построек и полдесятка автомобилей.

На промышленном предприятии, куда попали оккупанты, разгорелся пожар, который уже потушили спасатели. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, масштабы разрушений уточняются.

Новости Днепра про Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности

Новости Днепра про Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробности

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Новости Днепра про Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по частному сектору и промышленному объекту в Павлограде: подробностиРусский

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