Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших снова увеличилось

В результате вражеского удара по гостинице в Кривом Роге погибли 4 человека.

Из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара гостиницы в Кривом Роге деблокировали тело последнего погибшего, которого накануне сочли пропавшим без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Погибшего обнаружили во время поисково-спасательных работ в ночь на 28 августа.

Таким образом в результате вражеской атаки в Кривом Роге погибли 4 человека, пострадали — 5.

Поисково-спасательная операция завершена.

Сегодня, 28 августа, в Кривом Роге объявлен День траура.

Напомним, в ночь на 27 августа враг совершил массированную ракетную атаку на города Украины. В Кривом Роге баллистическая ракета попала в гостиницу. Двух без вести пропавших, находившихся внутри здания, искали на протяжении всех суток. Тело третьего погибшего было обнаружено под завалами вечером 27 августа.

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