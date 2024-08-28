Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: количество погибших снова увеличилось

Из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара гостиницы в Кривом Роге деблокировали тело последнего погибшего, которого накануне сочли пропавшим без вести.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Погибшего обнаружили во время поисково-спасательных работ в ночь на 28 августа.
Таким образом в результате вражеской атаки в Кривом Роге погибли 4 человека, пострадали — 5.
Поисково-спасательная операция завершена.
Сегодня, 28 августа, в Кривом Роге объявлен День траура.
Напомним, в ночь на 27 августа враг совершил массированную ракетную атаку на города Украины. В Кривом Роге баллистическая ракета попала в гостиницу. Двух без вести пропавших, находившихся внутри здания, искали на протяжении всех суток. Тело третьего погибшего было обнаружено под завалами вечером 27 августа.
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