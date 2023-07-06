Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур

Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".

Одна из них попала в дом. Он частично разрушен.

К сожалению, в результате этой подлой атаки погибли 4 человека. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21, самой старшей погибшей — 95.

Также возросло количество пострадавших до 37 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Отмечается, что спасены — 7 человек, эвакуированы — 64.

Кроме того, в результате атаки повреждены: более 30 домов; более 250 квартир; десять общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа.

Это самая разрушительная атака по мирному населению на Львовщине с начала полномасштабной войны, — сказал Козицкий.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут быть еще люди.

Кроме того, в городе объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

А это видео первых минут после удара по Львову:

Обновлено: по уточненным данным, на месте происшествия погибли уже 5 человек, пострадали 36, спасены 7 человек, эвакуированы 64 человека. Работы продолжаются.

Не простим! Отомстим!

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