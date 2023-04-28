Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детей

В Умани Черкасской области российская ракета попала в многоэтажку. К сожалению, уже известно о 10 погибших, среди них – двое 10-летних детей.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Кроме того, известно о 18 пострадавших.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
Позже в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время сегодняшней ракетной атаки российские войска использовали, в частности, ракеты наземного базирования «Искандер-К», которые сложно обнаружить и которые можно запускать с незначительных расстояний.
По уточненной информации, летели с южного направления ракеты «Искандер-К». Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и «Калибр», но «Искандер-К» — это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и состоит проблема ее обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей Противовоздушной обороной, — сказал Игнат.
Кроме того, спикер также сообщил, что захватчики запускали ракеты из четырех самолетов тактической авиации Ту-95, обычно работающих из района Каспийского моря.
Напомним, также сегодня враг атаковал ракетами Днепр. К сожалению, в результате погибли 31-летняя женщина и 3-летний ребенок. Три человека получили ранения.
Не простим! Отомстим!
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