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Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детей

Сегодня 11:19
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Сегодня ранним утром россияне снова массово атаковали Украину ракетами.

Новости Днепра про Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детей

В Умани Черкасской области российская ракета попала в многоэтажку. К сожалению, уже известно о 10 погибших, среди них – двое 10-летних детей.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Кроме того, известно о 18 пострадавших.

Новости Днепра про Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детей

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Новости Днепра про Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детей

Новости Днепра про Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детей

Позже в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время сегодняшней ракетной атаки российские войска использовали, в частности, ракеты наземного базирования «Искандер-К», которые сложно обнаружить и которые можно запускать с незначительных расстояний.

По уточненной информации, летели с южного направления ракеты «Искандер-К». Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и «Калибр», но «Искандер-К» — это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и состоит проблема ее обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей Противовоздушной обороной, — сказал Игнат.

Кроме того, спикер также сообщил, что захватчики запускали ракеты из четырех самолетов тактической авиации Ту-95, обычно работающих из района Каспийского моря.

Напомним, также сегодня враг атаковал ракетами Днепр. К сожалению, в результате погибли 31-летняя женщина и 3-летний ребенок. Три человека получили ранения.

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детейУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по дому в Умани: среди погибших – двое 10-летних детейРусский

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