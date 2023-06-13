Ракетный удар по дому в Кривом Роге: количество погибших возросло

Сегодня ночью россияне снова терроризировали украинцев.

Рано утром в Кривом Роге раздались взрывы.

Как сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города, оккупанты ударили ракетами в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. Попали в жилую пятиэтажку. Там загорелись квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Также россияне попали в частное и автомобильное предприятия, повреждения есть и в спасательном подразделении.

Всего в результате коварной вражеской ракетной атаки по городу Кривой Рог погибли шесть человек, еще 25 получили ранения. Спасательная операция продолжается.

6 жизней унесла ночная ракетная атака по Кривому Рогу. На частном предприятии продолжаются спасательные работы. Там до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами. По уточненным данным, всего 25 раненых. Также к врачам обращались люди с острой реакцией на стресс. Они перенесли страшное потрясение, но понемногу приходят в себя… За медицинской помощью не обращались, – сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: