Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье

Сегодня ранним утром россияне атаковали Днепр ракетами.

К сожалению, в результате погибли 31-летняя женщина и ее ребенок.

Позже сестра погибшей Татьяна Билаш рассказала в соцсети о трагедии в своей семье.

Я никогда не думала, что это коснется меня и моей семьи. Сегодня утром рашистская ракета убила мою двоюродную сестру и двухлетнюю двоюродную племянницу, дядя и тетя в средней тяжести в больнице, дом не пригоден для жизни. Мои ангелочки, я вас очень люблю, – написала девушка.

Также она попросила помощи у небезразличных людей. Если хотите помочь семье, то вот реквизиты: 4149 6090 1199 9283.

Сегодня утром россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани, среди погибших – двое 10-летних детей.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-под завалов ангара спасли 52-летнюю женщину: в ГСЧС показали видео с места удара.

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