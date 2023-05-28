Ракетный удар по больнице в Днепре: три человека, считавшиеся пропавшими без вести, погибли

Стала известна судьба трех человек, считавшихся пропавшими без вести.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, три человека, до сих пор считавшиеся пропавшими без вести, погибли. Эксперты исследовали фрагменты тел, которые спасатели обнаружили на месте удара.

Таким образом, общее количество погибших возросло до 4 человек.

Среди жертв 56-летний врач и 64-летняя сотрудница разбитого медучреждения. А еще 57-летний работник соседней ветклиники. Четвертая жертва — 69-летний мужчина, проходивший мимо больницы в момент удара.

Напомним, 26 мая россияне ударили Искандером по больнице в Днепре. Вчера на месте прилета закончили разбирать завалы, а фрагменты тел, найденных на месте происшествия, отправили на экспертизу.

Также, вокруг места прилета повреждены более трех десятков многоэтажек и более 20 частных домов. Есть разрушение на стадионе. А еще – в 3 школах и 3 детсадах. Изуродованный лицей.

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