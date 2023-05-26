Ракетный удар по больнице в Днепре: количество пострадавших возросло

Не простим! Отомстим!

Сегодня россияне совершили очередной террористический акт – атаковали больницу в Днепре. На месте прилета сильный пожар. Спасатели до сих пор тушат огонь – его уже удалось локализовать.

К сожалению, стало известно, что количество пострадавших возросло – уже 23 человека.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник ДнепрОВА.

По его словам, 21 – в стационаре, из них трое – «тяжелые». Кроме того, среди пострадавших двое детей – мальчики 3 и 6 лет.

Также один человек погиб – мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал удар по больнице в Днепре.

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