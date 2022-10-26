Ракетный удар по АЗС в Днепре 25 октября: кем была погибшая девушка

Об этом сообщили в проекте Меморіал.
Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. К сожалению, два человека погибли. Одна из жертв – 25-летняя Инна Оданец. Девушка была в надежде, вместе с ней был муж Максим. Он выжил, но получил серьезные ранения. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Инна выпускница Днепропетровского факультета Киевского университета культуры. Работала в детском развлекательном центре. Вместе с мужем Максимом ждала рождения малыша.
«Для нас это большая потеря. Не хотим в это верить. Это самая большая потеря для родителей. Так не должно быть, это боль на всю жизнь», – сказала подруга Инны.
У Инны остались мама, бабушка, муж и сестра.
Пока родные собирают средства для помощи Максиму. Подробности тут.
Напомним, вчера 25 октября обломки вражеской ракеты попали на заправку, около 21:30 там раздался взрыв. Именно в это время женщина была на заправке в автомобиле. Известно, что пострадали еще работники АЗС и автомойки поблизости.
Читайте також:
Автор:
Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепр.
Левобережный район – один из наиболее отдаленных от центра массивов.…
В Днепре на берегу Самары обнаружили человеческий череп.
ГСЧС рассказали о пострадавших в вечерней атаке по Днепру 25…
Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепр.
В реке Днепр за последние дни очень сильно снизился уровень воды.
Полиция Павлограда разыскивает пропавшего без вести 70-летнего Владимира Александрова.
Левобережный район – один из наиболее отдаленных от центра массивов. Из-за своего расположения он меньше пользуется популярностью, чем, например, Гагарина или Титова. Поэтому найти тут дешевую и большую квартиру довольно легко. Наибольшей популярность пользуется однокомнатное жилье, поэтому цены на него…
В Днепре на берегу Самары обнаружили человеческий череп.
Вчера, 25 октября, в одном из районов Кривого Рога в выгребной яме обнаружили тело младенца.
ГСЧС рассказали о пострадавших в вечерней атаке по Днепру 25 октября.
В Днепре снова нет воды из-за веерных отключений света.
Важная информация!
В полиции показали, как сейчас выглядит АЗС в Днепре, где вчера погибли люди в результате попадания вражеской ракеты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!