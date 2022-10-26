Ракетный удар по АЗС в Днепре 25 октября: кем была погибшая девушка

В Днепре от вражеской ракеты погибла 25-летняя девушка.

Об этом сообщили в проекте Меморіал.

Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. К сожалению, два человека погибли. Одна из жертв – 25-летняя Инна Оданец. Девушка была в надежде, вместе с ней был муж Максим. Он выжил, но получил серьезные ранения. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инна выпускница Днепропетровского факультета Киевского университета культуры. Работала в детском развлекательном центре. Вместе с мужем Максимом ждала рождения малыша.

«Для нас это большая потеря. Не хотим в это верить. Это самая большая потеря для родителей. Так не должно быть, это боль на всю жизнь», – сказала подруга Инны.

У Инны остались мама, бабушка, муж и сестра.

Пока родные собирают средства для помощи Максиму. Подробности тут.

Напомним, вчера 25 октября обломки вражеской ракеты попали на заправку, около 21:30 там раздался взрыв. Именно в это время женщина была на заправке в автомобиле. Известно, что пострадали еще работники АЗС и автомойки поблизости.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: