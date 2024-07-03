Ракетный обстрел Днепра 3 июля: когда возобновит работу поврежденный ТРК

Пострадавший из-за ракетного удара торговый центр в Днепре скоро возобновит работу.

Администрация ТРК «Appolo» сообщила, что торговый центр возобновит работу в четверг, 4 июля.

ТРК снова пострадал из-за ракетного удара. В декабре 2023 года комплекс потерпел разрушения. Тогда в результате прямого попадания в фасад здания его временно закрыли, поскольку оно находилось в аварийном состоянии, а уже через 2 месяца, в феврале 2024 года, ТРК снова открыл свои двери для посетителей.

Администрация уточнила, что центральный вход закроют, а попасть внутрь можно будет через другую дверь.

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