Ракетная опасность, шахеты и тяжелая артиллерия: враг снова терроризировал Днепропетровщину ночью

До полуночи враг трижды бил по общине, выпустив почти с десяток снарядов.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Ночью на Днепропетровщине звучала воздушная тревога, предупреждая о ракетной опасности и «шахедах». Впрочем, нашу область эти угрозы обошли стороной.
Разрушения, которые Россия нанесла Никопольщине, устанавливаются. Обошлось, к счастью, без жертв среди местных жителей.
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