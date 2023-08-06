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  • Ракетная опасность, шахеты и тяжелая артиллерия: враг снова терроризировал Днепропетровщину ночью

Ракетная опасность, шахеты и тяжелая артиллерия: враг снова терроризировал Днепропетровщину ночью

Сегодня 08:34
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В ночь на 6 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Пострадала, в частности, Марганецкая община.

Новости Днепра про Ракетная опасность, шахеты и тяжелая артиллерия: враг снова терроризировал Днепропетровщину ночью

До полуночи враг трижды бил по общине, выпустив почти с десяток снарядов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ночью на Днепропетровщине звучала воздушная тревога, предупреждая о ракетной опасности и «шахедах». Впрочем, нашу область эти угрозы обошли стороной.

Разрушения, которые Россия нанесла Никопольщине, устанавливаются. Обошлось, к счастью, без жертв среди местных жителей.

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Новости Днепра про Ракетная опасность, шахеты и тяжелая артиллерия: враг снова терроризировал Днепропетровщину ночьюУкраїнська Новости Днепра про Ракетная опасность, шахеты и тяжелая артиллерия: враг снова терроризировал Днепропетровщину ночьюРусский

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