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Ракетная атака по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших дети

Сегодня 11:42
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Стало известно о погибшем в результате ракетного удара по Павлограду, количество пострадавших увеличилось.

Новости Днепра про Ракетная атака по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших дети

В Павлограде стало известно о погибшем в результате ракетной атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Число пострадавших увеличилось до 18, все находятся в больнице, среди них – 9-летняя девочка.

Также в результате обстрела в городе произошло возгорание, в том числе горела квартира в одной из многоэтажек. Пожар был ликвидирован, чрезвычайники спасли пять человек.

Все детали выясняются, информация обновляется.

Напомним, сегодня враг атаковал Павлоград ракетами.

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Новости Днепра про Ракетная атака по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших детиУкраїнська Новости Днепра про Ракетная атака по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших детиРусский

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