Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом

Городской голова рассказал, в каком сейчас состоянии пострадавшие во время утренней атаки.

Двух человек госпитализировали в городские больницы. Об этом во время телемарафона рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Люди были в доме, в который россияне попали сегодня утром.

По его словам, пострадали мужчина 1968 года рождения и его жена 1963 года. Они сейчас в больнице в тяжелом состоянии. У обоих сильные ожоги – огнем травмировано около 30-40% тела.

Вместе с ними в доме находился 31-летний мужчина. Пострадавший уже получил медицинскую помощь и будет лечиться дома.

Городской голова отметил, что в результате попадания в частный дом погиб 2-летний ребенок и его 31-летняя мама. Девочке в ноябре должно было исполниться 3 года.

Мэр уточнил, что враг также попал в предприятие по продаже сельхозтехники.

Напомним, ранее мы сообщали, что спасатели вытащили из-под завалов ангара 52-летнюю женщину. Она жива, но сейчас находится в больнице. О ее состоянии пока ничего не известно. Кроме этого, родственница погибшей женщины показала фото своей сестры и ее дочери, погибших сегодня утром.

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