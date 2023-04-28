Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом

Двух человек госпитализировали в городские больницы. Об этом во время телемарафона рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Люди были в доме, в который россияне попали сегодня утром.
По его словам, пострадали мужчина 1968 года рождения и его жена 1963 года. Они сейчас в больнице в тяжелом состоянии. У обоих сильные ожоги – огнем травмировано около 30-40% тела.
Вместе с ними в доме находился 31-летний мужчина. Пострадавший уже получил медицинскую помощь и будет лечиться дома.
Городской голова отметил, что в результате попадания в частный дом погиб 2-летний ребенок и его 31-летняя мама. Девочке в ноябре должно было исполниться 3 года.
Мэр уточнил, что враг также попал в предприятие по продаже сельхозтехники.
Напомним, ранее мы сообщали, что спасатели вытащили из-под завалов ангара 52-летнюю женщину. Она жива, но сейчас находится в больнице. О ее состоянии пока ничего не известно.
Кроме этого, родственница погибшей женщины показала фото своей сестры и ее дочери, погибших сегодня утром.
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