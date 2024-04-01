Ракетная атака на Кривой Рог 1 апреля: ранена женщина, произошел пожар

Вечером 1 апреля в Кривом Роге слышали звук взрыва.
Как впоследствии сообщил Александр Вилкул, в результате вражеской атаки есть пострадавшая. Это 42-летняя женщина, у которой ранение ноги. Травмированную жительницу Кривого Рога госпитализировали и предоставили ей всю необходимую медицинскую помощь.
Завтра с 7 утра поквартирный обход, сбор заявлений на помощь от города и выдача строительных материалов, — написал Вилкул.
Информацию о ракетной атаке подтвердили также глава ОВА Сергей Лысак и глава облсовета Николай Лукашук.
По информации ОВА, из-за атаки произошел пожар. В некоторых многоэтажках выбиты окна. В настоящее время коммунальщики Кривого Рога работают над ликвидацией последствий.
Загорелась лесополоса. В доме недалеко от взрывной волны выбиты окна. Информацию о последствиях атаки уточняем, — написал Сергей Лысак
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