Ракетная атака на Днепр: сколько людей обратилось с заявлениями о повреждении имущества

Утром 3 июля враг направил на Днепр ударные БПЛА и ракеты. В результате российской атаки известно о пяти погибших людях. Есть раненые, среди которых несовершеннолетняя девушка.
Возникли пожары, есть разрушения. Взрывной волной и обломками ракет повреждены жилые дома, торгово-развлекательный центр, больница, десятки автомобилей.
На месте атаки развернут мобильный пункт полиции. Правоохранители принимают обращение от пострадавших, регистрируют уведомления о повреждениях. Психологи полиции оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим людям.
По состоянию на 15:00 количество пострадавших выросло до 47 человек. Пятеро погибли.
78 человек обратились с заявлениями о повреждении имущества.
Правоохранители проверили 62 объекта: квартиры и частные дома, автомобили, магазины, школу и отделение банка. На месте работают 80 сотрудников полиции, из них 50 следователей, документирующих последствия атаки русские.
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