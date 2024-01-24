Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото

Днепр пытались атаковать ракетами.

В предпоследнюю затяжную воздушную тревогу в Днепре слышали взрывы. Позже сообщили, что вблизи областного центра сбили две ракеты Х-59. В результате падения обломков ранения получил 38-летний мужчина.

По факту обстрела города прокуратура начала расследование. Следствие зафиксировало информацию о том, что 24 января 2024 года российские военные совершили ракетную атаку на Днепр.

Зафиксировано падение обломков на одно из промышленных предприятий города. Травмирован местный житель, он госпитализирован в больницу. Повреждено здание предприятия и техники.

На месте происшествия работают прокуроры и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ.

Прокуратура также показала фото с места попадания обломков.

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