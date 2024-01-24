Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото

В предпоследнюю затяжную воздушную тревогу в Днепре слышали взрывы. Позже сообщили, что вблизи областного центра сбили две ракеты Х-59. В результате падения обломков ранения получил 38-летний мужчина.
По факту обстрела города прокуратура начала расследование. Следствие зафиксировало информацию о том, что 24 января 2024 года российские военные совершили ракетную атаку на Днепр.
Зафиксировано падение обломков на одно из промышленных предприятий города. Травмирован местный житель, он госпитализирован в больницу. Повреждено здание предприятия и техники.
На месте происшествия работают прокуроры и правоохранители, фиксирующие очередное преступление РФ.
Прокуратура также показала фото с места попадания обломков.
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