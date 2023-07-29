Ракетная атака россиян: полиция Днепра зарегистрировала 63 случая повреждения имущества

Во время ракетной атаки было повреждено немало движимого и недвижимого имущества. Полиция продолжает собирать доказательства преступлений.

Сейчас проводится сбор доказательств, осмотр имущества в квартирах, и продолжается сбор заявлений от жильцов.

«Пострадавшие в результате вражеских обстрелов могут обратиться в пункт приема заявлений по адресу улица Костомаровская, 8 или на спецлинию 102», — напоминает полиция в своем Telegram-канале.

Напомним, что только поверхностный осмотр обнаружил 15 почти разрушенных квартир. Сотрудники специальной комиссии будут определять сумму убытков еще некоторое время.

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