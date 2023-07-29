Ракетная атака россиян: полиция Днепра зарегистрировала 63 случая повреждения имущества

Сейчас проводится сбор доказательств, осмотр имущества в квартирах, и продолжается сбор заявлений от жильцов.
«Пострадавшие в результате вражеских обстрелов могут обратиться в пункт приема заявлений по адресу улица Костомаровская, 8 или на спецлинию 102», — напоминает полиция в своем Telegram-канале.
Напомним, что только поверхностный осмотр обнаружил 15 почти разрушенных квартир. Сотрудники специальной комиссии будут определять сумму убытков еще некоторое время.
Читайте также:
Автор:
Из-за вчерашней ракетной атаки пострадал еще один человек.
После ракетных обстрелов Днепра жители поврежденного дома начали интересоваться суммой…
Нужна ваша помощь!
В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный…
Вчера россияне атаковали центр Днепра ракетами.
Из-за вчерашней ракетной атаки пострадал еще один человек.
Вечером 28 июля россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
После ракетных обстрелов Днепра жители поврежденного дома начали интересоваться суммой компенсации.
Нужна ваша помощь!
В результате ракетной атаки по центру Днепра серьезно пострадал жилищный комплекс и админздание.
Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
Авторитетный американский портал AcademicInfluence опубликовал рейтинг вузов по состоянию на 2023 год. В топ-300 лучших вузов мира нашлось место 50 учебных заведений Украины.
Вчера вечером россияне ударили ракетами по центру Днепра. Попали в админздание и жилой комплекс.
Вооруженные силы Украины скоро зайдут на территорию временно оккупированного украинского Крыма.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!