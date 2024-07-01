«Ракета прилетела в 50 метрах»: жительница Днепра потеряла дом в результате ночной атаки

Жительница Днепра показала, как выглядит ее дом, после того как в 50 метрах от него прилетела ракета.

Российский ракетный удар, 1 июля, повредил 80 частных домов и 19 многоэтажек. Избиты 2 учебных заведения и амбулатория. Задело магазины, аптеку и авто. Владелец одного из пострадавших домов в своем Instagram показала последствия атаки. По словам Анастасии, ракета попала в 50 метрах от ее дома. К счастью, все члены семьи вместе с детьми остались живы и цели. Однако жилье теперь полностью утрачено.

На фото видно, что взрывом повреждены не только окна и двери, но стены и потолок.

Кусок потолка упал на кухонный стол.

Чудом никто не пострадал, ведь, по словам Анастасии, вражеская ракета прилетела в 50 метрах от дома.

Крыши нет совсем.

Напомним, куда обращаться за помощью жителям Днепра, чье имущество пострадало из-за обстрела 1 июля.

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