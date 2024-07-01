«Ракета прилетела в 50 метрах»: жительница Днепра потеряла дом в результате ночной атаки

Российский ракетный удар, 1 июля, повредил 80 частных домов и 19 многоэтажек. Избиты 2 учебных заведения и амбулатория. Задело магазины, аптеку и авто. Владелец одного из пострадавших домов в своем Instagram показала последствия атаки. По словам Анастасии, ракета попала в 50 метрах от ее дома. К счастью, все члены семьи вместе с детьми остались живы и цели. Однако жилье теперь полностью утрачено.
На фото видно, что взрывом повреждены не только окна и двери, но стены и потолок.
Кусок потолка упал на кухонный стол.
Чудом никто не пострадал, ведь, по словам Анастасии, вражеская ракета прилетела в 50 метрах от дома.
Крыши нет совсем.
Напомним, куда обращаться за помощью жителям Днепра, чье имущество пострадало из-за обстрела 1 июля.
Читайте также:
Автор:
Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший…
Открыли районный штаб, куда можно обратиться за помощью, если ваше…
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать…
Жители Днепра и Киева пытались устроить беспорядки в столице Украины.
Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший Гагарина) обращал внимание на небольшое, но массивное трехэтажное здание с колоннами. Это учебное заведение. Изначально в его стенах размещался землеустроительный техникум, а сейчас это колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета.
Открыли районный штаб, куда можно обратиться за помощью, если ваше имущество пострадало из-за ракетного удара.
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать можно на свежем воздухе или на производстве. Сезонная работа в Днепре обычно длится несколько месяцев, больше всего вакансий для соискателей появляется в теплое время года.
Жители Днепра и Киева пытались устроить беспорядки в столице Украины.
Днепряне поделились своими эмоциями относительно минувшей беспокойной ночи.
В Синельниковском районе сбили ракету.
Циническое преступление совершил житель Кривого Рога.
Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра. Цена может колебаться в зависимости от состояния жилья, наличия в нем мебели и техники. Чтобы снять дешевую квартиру в Днепре понадобится в среднем 5 тыс грн в месяц. Дополнительно придется…
В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.
В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!