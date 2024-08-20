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Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальше

Сегодня 12:25
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Верховная Рада проголосовала за закон, регулирующий деятельность УПЦ МП.

Новости Днепра про Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальше

Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По сути, этот закон будет регулировать деятельность УПЦ Московского патриархата. Теперь церкви имеют 9 месяцев на то, чтобы разорвать любые связи с Русской Православной Церковью (РПЦ).

«ЗА» во втором чтении набралось 265 голосов.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Как голосовали нардепы:

  • Слуга народа – 173
  • Европейская солидарность – 25
  • Родина – 17
  • Платформа за жизнь и мир.
  • За будущее – 9
  • Голос — 18
  • Доверие — 11
  • Восстановление Украины — 0
  • Внефракционные – 11

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Новости Днепра про Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальшеУкраїнська Новости Днепра про Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальшеРусский

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