Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальше

Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По сути, этот закон будет регулировать деятельность УПЦ Московского патриархата. Теперь церкви имеют 9 месяцев на то, чтобы разорвать любые связи с Русской Православной Церковью (РПЦ).
«ЗА» во втором чтении набралось 265 голосов.
Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.
Как голосовали нардепы:
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