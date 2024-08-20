Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП: что будет дальше

Верховная Рада проголосовала за закон, регулирующий деятельность УПЦ МП.

Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По сути, этот закон будет регулировать деятельность УПЦ Московского патриархата. Теперь церкви имеют 9 месяцев на то, чтобы разорвать любые связи с Русской Православной Церковью (РПЦ).

«ЗА» во втором чтении набралось 265 голосов.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Как голосовали нардепы:

Слуга народа – 173

Европейская солидарность – 25

Родина – 17

Платформа за жизнь и мир.

За будущее – 9

Голос — 18

Доверие — 11

Восстановление Украины — 0

Внефракционные – 11

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