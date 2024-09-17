Рада поддержала законопроект о повышении налогов

За законопроект проголосовали 241 депутат, против выступили 14, 28 воздержались.

Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем, — добавил Железняк.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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