Рада поддержала законопроект о повышении налогов

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Да, новый пакет налогов предусматривает следующие нормы:
Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024, и 137 млрд грн в следующем, — добавил Железняк.
За законопроект проголосовали 241 депутат, против выступили 14, 28 воздержались.
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