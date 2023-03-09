Работы продолжаются в разных районах города: какая ситуация с теплом и водой в Днепре

Також завершені роботи по ремонту насосного агрегату на теплорозподільчому пункті по вул. Запорізьке шосе. Відновлено подачу води та тепла в будинках на цій вулиці.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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