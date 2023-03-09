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Работы продолжаются в разных районах города: какая ситуация с теплом и водой в Днепре

Сегодня 18:45
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Коммунальщики продолжают выполнять работу для полноценного получения днепрянами коммунальных услуг. Работы продолжаются на нескольких объектах в разных районах города.

Новости Днепра про Работы продолжаются в разных районах города: какая ситуация с теплом и водой в Днепре

По состоянию на 18.00 аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» завершила ремонтные работы по пер. Стефаника, 3. Возобновлено водоснабжение у жильцов домов по пер. Стефаника и ул. Апостоловская, 20-40.
 
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на ул. Шевченко, 29. Перекрыто водоснабжение на ул. Шевченко, 17-29 и ул. Гоголя, 1-17
 
Водоснабжение будет возобновлено до конца дня.
 
Коммунальщики завершили ремонтные работы в районной котельной КП «Теплоэнерго» на ул. Батумская. Там работники ДТЭК совместно с КП «Теплоэнерго» производили ремонт кабеля. В настоящее время теплоснабжение в 209 домах, временно находившихся без тепла, уже восстановлено.

Також завершені роботи по ремонту насосного агрегату на теплорозподільчому пункті по вул. Запорізьке шосе. Відновлено подачу води та тепла в будинках на цій вулиці.

Возобновлена ​​работа домовой котельной КП «Теплоэнерго» на ул. Сечевых Стрельцов. Городская аварийная служба оперативно ликвидировала порыв радиатора отопления в квартире, из-за которого и останавливали котельную. В настоящее время 3 дома, которые отапливаются от домовой котельной, уже с теплом.
 
Бригада КП «Теплоэнерго» продолжает ремонт теплосети на ул. Староказацкая. В связи с этим перекрыта подача тепла в дома по ул. Староказацкая, 38, 38б, 42, 44 и ул. Мечникова, 7.
 
Теплоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ. Коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения.
 
По состоянию на 18:00 частными энергоснабжающими компаниями обесточены несколько домовых котельных КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:
 
  • ул. Шевченко;
  • ул. Севастопольская;
  • ул. Е. Коновальца;
  • просп. Дмитрия Яворницкого.
Также без электроэнергии теплораспределительный пункт на ул. Янгеля.
 
Работа котельных и ТРП возобновится после подачи на эти объекты электроэнергии.
 
В настоящее время в Днепре стабильно работают все повышающие насосные станции. Водоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.
 
В работе и все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр».

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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