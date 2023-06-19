Работник Укрзализныци хотел взорвать железную дорогу на Днепропетровщине и помешать ВСУ

Об этом сообщили в СБУ.
Сотрудник местной станции Укрзализныци помогал врагу сорвать контрнаступление ВСУ. Железнодорожника завербовали в начале года. Он согласился стать агентом российского ГРУ и сливал россиянам данные о перемещении сил обороны в прифронтовых районах Днепропетровщины.
По данным прокуратуры, агентом был житель Павлограда, работавший на Приднепровской железной дороге.
Железнодорожник должен был сливать маршруты перевозки и места разгрузки иностранной военной техники ВСУ, которую собирались использовать при контрнаступлении. Агент фиксировал координаты станций и мосты, через которые перекидывали оружие.
Чтобы выполнить задание, железнодорожник брал с собой на работу телефон, а во время рабочих выездов тщательно снимал необходимую информацию. Эти данные россияне использовали для планирования ударов по области.
Кроме того, железнодорожник собирался собственноручно взорвать одну из станций, где могли находиться горючее или оружие. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали.
Во время обысков у него нашли гранаты, более тысячи патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки.
Задержанному объявили о подозрении в госизмене и незаконном хранении оружия. В настоящее время он находится под стражей. Предателю грозит пожизненное заключение.
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