Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСА

Трагическое известие сообщили на странице архитектурного факультета академии в Facebook.
«Преждевременно ушел из жизни наш коллега, творческая, интеллигентная, самобытная личность. За его плечами осталось двадцать лет отцовства в большой, бурной семье творцов. Множество ярких событий, творческих свершений, значительных побед, но и многочисленных проблем, которые разрывали сердце. Преодолевать трудности Александру Васильевичу помогали — креативность, которая была у него в крови с детства, рациональность и рассудительность. А еще — естественная любовь к людям, будь то студент-неудачник или звездный коллега. Тяготение к вдохновенной жизни позволило ему создать многочисленные проекты, в основе которых нашли олицетворение его труд и идеи», — сообщается на странице.
Александра Васильевича называют эпохой архитектурной школы Днепра: сотни воспитанников-выпускников, для которых он стал отцом в профессии.
Он родился 28 апреля 1956 года. О причинах смерти профессора не пишут.
Коллеги и студенты оставляют искренние слова соболезнования семье и всем близким покойного.
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