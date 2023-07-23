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  • Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСА

Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСА

Сегодня 14:19
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20 июля из жизни ушел декан архитектурного факультета, к.т.н., профессор кафедры Основ архитектуры Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Александр Васильевич Челноков. Ему было 67 лет.

Новости Днепра про Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСА

Трагическое известие сообщили на странице архитектурного факультета академии в Facebook.

«Преждевременно ушел из жизни наш коллега, творческая, интеллигентная, самобытная личность. За его плечами осталось двадцать лет отцовства в большой, бурной семье творцов. Множество ярких событий, творческих свершений, значительных побед, но и многочисленных проблем, которые разрывали сердце. Преодолевать трудности Александру Васильевичу помогали — креативность, которая была у него в крови с детства, рациональность и рассудительность. А еще — естественная любовь к людям, будь то студент-неудачник или звездный коллега. Тяготение к вдохновенной жизни позволило ему создать многочисленные проекты, в основе которых нашли олицетворение его труд и идеи», — сообщается на странице.

Александра Васильевича называют эпохой архитектурной школы Днепра: сотни воспитанников-выпускников, для которых он стал отцом в профессии.

Он родился 28 апреля 1956 года. О причинах смерти профессора не пишут.

Коллеги и студенты оставляют искренние слова соболезнования семье и всем близким покойного.

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Новости Днепра про Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСАУкраїнська Новости Днепра про Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСАРусский

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