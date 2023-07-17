Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»

Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Около 01:00 в небе над областью были замечены 2 «Шахеда». Оба беспилотника были ликвидированы защитниками из ВК «Схід».

Обстрелы региона этой ночью зафиксированы не были, подчеркнул Лысак.

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