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Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»

Сегодня 08:30
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Ночью 17 июля враг снова пытался атаковать Днепропетровскую область беспилотниками.

Новости Днепра про Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. 

Около 01:00 в небе над областью были замечены 2 «Шахеда». Оба беспилотника были ликвидированы защитниками из ВК «Схід».  

Обстрелы региона этой ночью зафиксированы не были, подчеркнул Лысак. 

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Новости Днепра про Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»Українська Новости Днепра про Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»Русский

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