Работает ПВО: Днепропетровскую область ночью атаковали «Шахедами»

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Около 01:00 в небе над областью были замечены 2 «Шахеда». Оба беспилотника были ликвидированы защитниками из ВК «Схід».
Обстрелы региона этой ночью зафиксированы не были, подчеркнул Лысак.
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