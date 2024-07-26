Работает ли в Днепре зиплайн после несчастного случая в Киеве

В Днепре есть похожий аттракцион. Он соединяет смотровую площадку парка Шевченко и Монастырский остров. Его протяженность 300 метров, скорость полета более 40 км/ч. Сейчас зиплайн работает в обычном режиме каждый день с 12:00 до 20:00.
После несчастного случая в Киеве жители начали обвинять в трагедии владельцев аттракциона в Днепре. Однако там ответили, что это разные компании и к гибели человека в столице, днепряне не имеют отношения.
“Уважаемые посетители аттракциона в городе Днепр, зафиксирую сам город Днепр!! Информация для вас, мы видели, что произошло в Киеве, и мы сочувствуем данной ситуации, но для общей информации, для всех людей, наш атркцион в городе Днепр, никак не связанный с городом Киев!! Не нужно писать нам, что в этом есть наша вина, мы разные города, мы не являемся одной сетью!! Спасибо за понимание!!”, — написали на странице аттракциона в Instagram.
Также на сайте отмечено, что аттракцион проходит регулярные проверки безопасности.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 26 июля, жители Днепра могли наблюдать в небе интересное…
Правоохранители Днепра разыскивают 87-летнего Владимира Левченко.
В брифинге министра МВД Украины рассказали детали убийства Ирины Фарион.
В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения на…
Сегодня, 26 июля, жители Днепра могли наблюдать в небе интересное оптическое явление.
Правоохранители Днепра разыскивают 87-летнего Владимира Левченко.
В брифинге министра МВД Украины рассказали детали убийства Ирины Фарион.
В больнице Днепра спасли военного, который получил тяжелые ранения на фронте.
27 июля произойдут изменения в движении трамвая №1.
В Деевке возник пожар на сухостое.
На ряде улиц Днепра прекращено водоснабжение домов.
Мужчина с Днепропетровщины предложил взятку пограничникам.
В Днепре снова "заминировали" здание СБУ.
На ж/м Тополь в Днепре произошла странная ситуация.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!