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Работает ли в Днепре зиплайн после несчастного случая в Киеве

Сегодня 12:37
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21 июля в Киеве произошел несчастный случай на канатной дороге через реку Днепр. Там оборвался трос и спускавшийся над водой 20-летний парень погиб.

Новости Днепра про Работает ли в Днепре зиплайн после несчастного случая в Киеве

В Днепре есть похожий аттракцион. Он соединяет смотровую площадку парка Шевченко и Монастырский остров. Его протяженность 300 метров, скорость полета более 40 км/ч. Сейчас зиплайн работает в обычном режиме каждый день с 12:00 до 20:00.

После несчастного случая в Киеве жители начали обвинять в трагедии владельцев аттракциона в Днепре. Однако там ответили, что это разные компании и к гибели человека в столице, днепряне не имеют отношения.

“Уважаемые посетители аттракциона в городе Днепр, зафиксирую сам город Днепр!! Информация для вас, мы видели, что произошло в Киеве, и мы сочувствуем данной ситуации, но для общей информации, для всех людей, наш атркцион в городе Днепр, никак не связанный с городом Киев!! Не нужно писать нам, что в этом есть наша вина, мы разные города, мы не являемся одной сетью!! Спасибо за понимание!!”, — написали на странице аттракциона в Instagram.

Также на сайте отмечено, что аттракцион проходит регулярные проверки безопасности.

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