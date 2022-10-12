Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Сегодня 15:33
просмотров

Найти работу в Днепре – вполне реальная задача, но вот чтобы при этом еще и получать хорошую зарплату – сложно. Как оценивается труд сотрудника – решает рынок и работодатель. Журналисты dnepr.info собрали подборку наименее оплачиваемых вакансий в Днепре.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Оператор, отвечающий на звонки клиентов и продающий услуги может заработать от 6 до 19 тыс грн при условии, что будет много продавать, рассказывать клиентам о компании и знакомить с ее акциями. График работы – 8 часов в день. Чтобы попасть на должность необходимо пройти недельное обучение после которого сдать экзамен и только тогда можно будет занять вакантную должность.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Администратор фитнес клуба, который будет записывать клиентов, решать бытовые проблемы заведения, записывать любителей спорта на занятие и консультировать их по всем программам клуба может получать 7 тыс грн в месяц. От соискателя требуется умение общаться с разными категориями людей, стрессоустойчиковсть, эмоциональная активность, пунктуальность, умение пользоваться базовыми офисными программами, среди которых музыкальный плеер. В неделю нужно будет выходить на работу 4-6 раз. Обещают постепенное увеличение зарплаты,  обучение, возможность пользоваться спортзалом.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Менеджер образовательного процесса может получать от 8 до 12 тыс грн. От соискателя ожидают понимания что такое IT бизнес, его особенности, опыт публичных выступлений и работы HR. Помимо зарплаты будущему работнику предлагают скидку на обучение, спортзал прямо на рабочем месте и возможность бесплатно посещать разные образовательные мероприятия и выступать на них. На самом рабочем месте нужно будет заниматься организацией и контролем учебного процесса, посещаемости и оплаты, а также мотивировать студентов и преподавателей.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

В 9-16 тыс грн оценивают в Днепре работу продавца-консультанта в магазине. В качестве «бонусов» обещают процент от продажи товара. От соискателя требуется отсутствие вредных привычек, порядочность, умение грамотно презентовать продукцию покупателю, контроль выкладки товара, его прием и «слежку» за качеством и сроком годности продукта. Желателен опыт работы с кассой.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

10 тыс грн в Днепре может заработать за месяц бухгалтер, который будет заниматься контролем и ведением первичного документоборота, сверять расчеты, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность, а также проводить кассовые операции предприятия и участвовать в инвентаризации. От соискателя требуется соответствующее образование, опыт работы, знание 1С.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Столько же может заработать контролер ОТК на промышленном предприятии. Работать нужно будет в цеху, главная задача – проверка качества готовой продукции. Опыта не требуется, обещают научить.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

От 10 до 12 тыс можно заработать в Днепре трудясь на должности пресовщика-вулканизатора. Для этой работы нужно иметь профильный опыт. Трудится нужно будет 5 дней в неделю, график работы сменный.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Аналогичную зарплату может получать продавец, который будет не только рассчитывать клиентов за товар (в данной вакансии – это прием заказов на приготовление еды) но поддерживать чистоту на рабочем месте.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

От 10 до 15 тыс грн может заработать за месяц помощник стоматолога. Для получения должности нужно уверенные знания ПК, грамотная речь, стрессоустойчивость. Среди обязанностей – поддержание чистоты клиники, мытье инструментов, ведение отчетности.

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Читайте также:

Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всегоУкраїнська Новости Днепра про Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всегоРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем
    Новости Днепра
    Сегодня 16:01
    Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем

    Водитель получил травмы.

    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились павлинята (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:44
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились павлинята (ФОТО)

    В Днепре в яхт-клубе "Сич" в семье павлинов пополнение.

    Во время обстрелов Днепра и области погибли сотрудники Госспецсвязи
    Новости Днепра
    Сегодня 12:44
    Во время обстрелов Днепра и области погибли сотрудники Госспецсвязи

    10 октября Днепр и область массово атаковали ракетами.

    Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 12:20
    Где можно узнать онлайн о своих штрафах за нарушение ПДД  в Украине

    Штраф автомобилисту в Днепре могут выписать даже без его присутствия.…

    Последние новости

    6-летней девочке, попавшей под артобстрел в Никополе, ампутировали ноги: семье нужна помощь
    6-летней девочке, попавшей под артобстрел в Никополе, ампутировали ноги: семье нужна помощь

    В ходе обстрела Никополя вечером 11 октября пострадала 6-летняя девочка и ее мать.

    Сегодня 17:34
    просмотров
    Известный мультипликатор нарисовал последствия ракетного удара по Днепру
    Известный мультипликатор нарисовал последствия ракетного удара по Днепру

    Россияне продолжают терроризировать украинцев.

    Сегодня 16:07
    0
    просмотров
    Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем
    Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем

    Водитель получил травмы.

    Сегодня 16:01
    0
    просмотров
    Новый рекорд: воздушные силы за 18 минут ликвидировали 4 российских вертолета Ка-52
    Новый рекорд: воздушные силы за 18 минут ликвидировали 4 российских вертолета Ка-52

    Максимальная эффективность.

    Сегодня 14:47
    просмотров
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились павлинята (ФОТО)
    В Днепре в яхт-клубе «Сич» появились павлинята (ФОТО)

    В Днепре в яхт-клубе "Сич" в семье павлинов пополнение.

    Сегодня 14:44
    0
    просмотров
    Как чувствует себя 6-летняя девочка, пострадавшая при обстреле Никополя
    Как чувствует себя 6-летняя девочка, пострадавшая при обстреле Никополя

    Ночью 12 октября русские несколько раз обстреляли Никополь.

    Сегодня 13:41
    4
    просмотров
    Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: адреса
    Некоторые жители Днепра сегодня остались без воды: адреса

    Сегодня, 12 октября, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

    Сегодня 13:23
    0
    просмотров
    За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября
    За сутки минус 15 БПЛА, 20 крылатых ракет, 270 россиян и 11 артсистем: потери врага на 12 октября

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Сегодня 13:10
    0
    просмотров
    Экономим электричество: россияне утром ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине
    Экономим электричество: россияне утром ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине

    Третий день российские террористы атакуют ракетами Днепропетровщину.

    Сегодня 12:54
    1
    просмотров
    Во время обстрелов Днепра и области погибли сотрудники Госспецсвязи
    Во время обстрелов Днепра и области погибли сотрудники Госспецсвязи

    10 октября Днепр и область массово атаковали ракетами.

    Сегодня 12:44
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх