Работа с резиной и умение включать музыкальный плеер: чей труд в Днепре ценят меньше всего

Найти работу в Днепре – вполне реальная задача, но вот чтобы при этом еще и получать хорошую зарплату – сложно. Как оценивается труд сотрудника – решает рынок и работодатель. Журналисты dnepr.info собрали подборку наименее оплачиваемых вакансий в Днепре.

Оператор, отвечающий на звонки клиентов и продающий услуги может заработать от 6 до 19 тыс грн при условии, что будет много продавать, рассказывать клиентам о компании и знакомить с ее акциями. График работы – 8 часов в день. Чтобы попасть на должность необходимо пройти недельное обучение после которого сдать экзамен и только тогда можно будет занять вакантную должность.

Администратор фитнес клуба, который будет записывать клиентов, решать бытовые проблемы заведения, записывать любителей спорта на занятие и консультировать их по всем программам клуба может получать 7 тыс грн в месяц. От соискателя требуется умение общаться с разными категориями людей, стрессоустойчиковсть, эмоциональная активность, пунктуальность, умение пользоваться базовыми офисными программами, среди которых музыкальный плеер. В неделю нужно будет выходить на работу 4-6 раз. Обещают постепенное увеличение зарплаты, обучение, возможность пользоваться спортзалом.

Менеджер образовательного процесса может получать от 8 до 12 тыс грн. От соискателя ожидают понимания что такое IT бизнес, его особенности, опыт публичных выступлений и работы HR. Помимо зарплаты будущему работнику предлагают скидку на обучение, спортзал прямо на рабочем месте и возможность бесплатно посещать разные образовательные мероприятия и выступать на них. На самом рабочем месте нужно будет заниматься организацией и контролем учебного процесса, посещаемости и оплаты, а также мотивировать студентов и преподавателей.

В 9-16 тыс грн оценивают в Днепре работу продавца-консультанта в магазине. В качестве «бонусов» обещают процент от продажи товара. От соискателя требуется отсутствие вредных привычек, порядочность, умение грамотно презентовать продукцию покупателю, контроль выкладки товара, его прием и «слежку» за качеством и сроком годности продукта. Желателен опыт работы с кассой.

10 тыс грн в Днепре может заработать за месяц бухгалтер, который будет заниматься контролем и ведением первичного документоборота, сверять расчеты, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность, а также проводить кассовые операции предприятия и участвовать в инвентаризации. От соискателя требуется соответствующее образование, опыт работы, знание 1С.

Столько же может заработать контролер ОТК на промышленном предприятии. Работать нужно будет в цеху, главная задача – проверка качества готовой продукции. Опыта не требуется, обещают научить.

От 10 до 12 тыс можно заработать в Днепре трудясь на должности пресовщика-вулканизатора. Для этой работы нужно иметь профильный опыт. Трудится нужно будет 5 дней в неделю, график работы сменный.

Аналогичную зарплату может получать продавец, который будет не только рассчитывать клиентов за товар (в данной вакансии – это прием заказов на приготовление еды) но поддерживать чистоту на рабочем месте.

От 10 до 15 тыс грн может заработать за месяц помощник стоматолога. Для получения должности нужно уверенные знания ПК, грамотная речь, стрессоустойчивость. Среди обязанностей – поддержание чистоты клиники, мытье инструментов, ведение отчетности.

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