Пытались вывезти агитки «ОПЗЖ»: что нашла СБУ в храмах УПЦ МП на Днепропетровщине

Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины. Обыски проводились в конце прошлого года.
Сотрудники СБУ помешали священнослужителям вывезти агитки запрещенной ОПЗЖ и другие антиукраинские материалы. Машину с тиражом брошюр остановили на выезде из церкви.
Кроме того, там нашли библиотеки с прокремлевской литературой и русскую символику. Все доказательства отправили на экспертизу.
Напомним, свой «крестовый поход» по храмам УПЦ МП правоохранители начали после того, как в Киево-Печерской Лавре священнослужители вместе с прихожанами пели песни, возвеличивавшие страну-агрессора.
В региональных представительствах церкви СБУ находила российские агитки, рубли и доказательства сотрудничества священников с ФСБ.
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