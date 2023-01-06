Пытались вывезти агитки «ОПЗЖ»: что нашла СБУ в храмах УПЦ МП на Днепропетровщине

Сотрудники СБУ провели обыски в храмах Днепропетровской епархии.

Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины. Обыски проводились в конце прошлого года.

Сотрудники СБУ помешали священнослужителям вывезти агитки запрещенной ОПЗЖ и другие антиукраинские материалы. Машину с тиражом брошюр остановили на выезде из церкви.

Кроме того, там нашли библиотеки с прокремлевской литературой и русскую символику. Все доказательства отправили на экспертизу.

Напомним, свой «крестовый поход» по храмам УПЦ МП правоохранители начали после того, как в Киево-Печерской Лавре священнослужители вместе с прихожанами пели песни, возвеличивавшие страну-агрессора.

В региональных представительствах церкви СБУ находила российские агитки, рубли и доказательства сотрудничества священников с ФСБ.

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