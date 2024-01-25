Пытался запугать соседа: стрелка, попавшего по многоэтажке в Кривом Роге из РПГ, задержали

Задержали стрелка, попавшего из РПГ по многоэтажке

По информации телеграм-канала «На Времени», злоумышленником оказался житель соседней мноэтажки. У него возник конфликт с одним из жильцов дома, поэтому мужчина решил проучить своего оппонента и испугать его.

Правоохранителям стрелок рассказал, что не планировал стрелять в эту квартиру, где жила мать с детьми, а хотел, чтобы снаряд взорвался в воздухе, а разорвался напротив окон другой квартиры.

Напомним, граната попала в балкон на 9 этаже, повредив жилье обычной семьи.

Оперативники уголовного розыска отделения полиции №5 по горячим следам нашли злоумышленника, он под стражей. Прокуроры Криворожской северной прокуратуры готовят ходатайство об избрании стрелки меры пресечения в виде содержания под стражей.

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