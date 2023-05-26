Пытался убить: в Кривом Роге задержали мужчину, который напал на женщину и избивал ее кирпичом

Как сообщили в областной полиции, в Кривом Роге задержали мужчину, который едва не убил 64-летнюю женщину.
Инцидент произошел утром 25 мая на одной из улиц Покровского района Кривого Рога. Мужчина внезапно и без всякой причины напал на 64-летнюю женщину, которая шла на улицы по делам. Он несколько раз ударил прохожую по голове и скрылся.
Горожане, ставшие свидетелями преступления поймали нападающего, вызвали полицию и задержали мужчину до приезда правоохранителей. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц.
Полицейские отделения полиции №3 Криворожского РУП задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли орудие преступления – кирпич. Нападающему объявили подозрение в покушении на убийство.
Напомним, вчера мы писали о неадеквате, который беспричинно напал на 64-летнюю женщину посреди улицы.
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