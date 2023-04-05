Пытался откупиться: в Никопольском районе задержан мужчина за хранение наркотиков

По факту незаконного хранения наркотиков полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса.

Известно, что патрульные обнаружили у 39-летнего гражданина каннабис. Для того, чтобы правоохранители не документировали правонарушение, задержанный предложил им взятку в размере 2,5 тысяч гривен. На место происшествия тут же была вызвана следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает Национальная полиция области .

В городе Покров Никопольского районе мужчина у которого обнаружили наркотики попытался предложить взятку полицейским.

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