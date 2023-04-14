Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Сегодня, 14 апреля, российские террористы обстреляли Славянск, в городе прогремело не менее 7 взрывов.

В эпоху смартфонов и интернета все больше людей проводят жизнь в «экране» телефона. Различные приложения дают доступ к новым знаниям, новостям, а еще с помощью смартфона можно найти друзей и вторую половинку. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 самых популярных приложений…