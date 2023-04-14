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  • Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Сегодня 22:00
просмотров

На улице Короленко появилось Пасхальное дерево пожеланий. Это композиция высотой более двух метров, на которую все желающие могут вешать писанки и загадывать желания.

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

В преддверии Пасхи в парках Днепра появились праздничные фотозоны.
 
Писанки, кролики, цветы и другие атрибуты. Об этом рассказали в Департаменте парков ДМР.
 
Так, украсили разные локации: Молодежный парк «Новокодакский», Сквер Западный, Парк им. Т.Г.Шевченко.
 
Не забудьте сделать фото в память!

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны

Читайте также:

Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоныУкраїнська Новости Днепра про Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоныРусский

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