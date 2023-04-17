Пылал автомобиль: в Днепре на Березинской утром произошел пожар

Авто загорелось на улице Березинской в Днепре утром 17 апреля.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании «ВАЗ 21063» 1989 года выпуска на временной остановке во дворе многоэтажки поступило на линию «101» в 04:45. На место было направлено дежурное отделение спасателей.

Огонь мгновенно охватил моторный отсек и перекинулся на салон легковушки. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. Его ликвидировали в 05:11.

К счастью, все обошлось без пострадавших.

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