Пятеро спасателей боролись с огнем: в Днепре вспыхнул Hyundai Sonata

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что во время движения по автодороге вспыхнул автомобиль Hyundai Sonata.
Возгорание локализовано в 18:25 и ликвидировано в 18:32.
Погибших и травмированных нет.
Огнем поврежден моторный отсек и лобовое стекло легковушки на площади 2 кв.
К ликвидации пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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