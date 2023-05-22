Пятеро спасателей боролись с огнем: в Днепре вспыхнул Hyundai Sonata

21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Рабочей Чечеловского района города Днепр горит автомобиль.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что во время движения по автодороге вспыхнул автомобиль Hyundai Sonata.

Возгорание локализовано в 18:25 и ликвидировано в 18:32.

Погибших и травмированных нет.

Огнем поврежден моторный отсек и лобовое стекло легковушки на площади 2 кв.

К ликвидации пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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