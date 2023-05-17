Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговор

Сегодня 19:45
просмотров

В мае этого года Криворожский районный суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который украл четыре одеяла с дачного участка.

Новости Днепра про Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговор

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Кража произошла в начале сентября прошлого года с дачи, расположенной в садоводческом обществе в Зеленодольске.

Злоумышленник сначала перелез через забор. Дальше по винограднику забрался на балкон второго этажа. Вытащив оконное стекло, пролез в окно.

В комнатах дачного дома фигурант похитил четыре одеяла из полиэстера разных размеров, общая стоимость которых составляет немногим более двух тысяч гривен.

В суде вор свою вину признал полностью, раскаялся в совершенном. Даже уверял, что сделал для себя выводы и подобного в будущем не будет делать.

Фигуранта признали виновным и приговорили к пяти годам за решеткой.

Читайте также:

Новости Днепра про Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговорУкраїнська Новости Днепра про Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговорРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя

    В Шевченковском районе Днепра водитель автомобиля Skoda разъезжал с поддельными…

    Оборонная операция и атака на флангах: ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Оборонная операция и атака на флангах: ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении

    Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на…

    В Днепре нашли бабушку, которая пропала с пансионата два дня назад: что с ней
    Новости Днепра
    Сегодня 17:20
    В Днепре нашли бабушку, которая пропала с пансионата два дня назад: что с ней

    В Днепре разыскали бабушку, пропавшую два дня назад.

    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием
    Новости Днепра
    Сегодня 16:31
    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием

    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием.

    Последние новости

    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя
    Подделал права и ездил на иномарке: патрульные полицейские Днепра задержали фейкового водителя

    В Шевченковском районе Днепра водитель автомобиля Skoda разъезжал с поддельными правами.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Оборонная операция и атака на флангах: ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении
    Оборонная операция и атака на флангах: ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении

    Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. При цьому в самому місті продовжуються запеклі бої і ворог у самому місті просувається.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре на Рабочей на ходу загорелся ВАЗ: подробности от спасателей
    В Днепре на Рабочей на ходу загорелся ВАЗ: подробности от спасателей

    Сегодня, 17 мая, в Днепре на улице Рабочей, неподалеку от Межшкольного комбината, на ходу вспыхнул автомобиль «ВАЗ 2102».

    Сегодня 18:05
    1
    просмотров
    Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий
    Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий

    С конца 2021 года в Украине действует система электронных больничных листов, когда чтобы получить выписку и отнести справку с медучреждения на работу заболевшему вовсе не обязательно идти в больницу. Сделать это можно с помощью услуги электронного больничного.

    Сегодня 17:38
    просмотров
    В Днепре нашли бабушку, которая пропала с пансионата два дня назад: что с ней
    В Днепре нашли бабушку, которая пропала с пансионата два дня назад: что с ней

    В Днепре разыскали бабушку, пропавшую два дня назад.

    Сегодня 17:20
    просмотров
    В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн
    В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн

    Напомним, в Днепропетровской области действует нерестовый запрет.

    Сегодня 16:32
    1
    просмотров
    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием
    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием

    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием.

    Сегодня 16:31
    просмотров
    В Днепре в McDonald’s мужчина приставал к подросткам: угрожал подбросить наркотики
    В Днепре в McDonald’s мужчина приставал к подросткам: угрожал подбросить наркотики

    Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    В Днепре на Рабочей вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)
    В Днепре на Рабочей вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

    Автомобиль загорелся посреди дороги.

    Сегодня 15:36
    просмотров
    В Кривом Роге 95-летняя женщина попала в реанимацию из-за отравления угарным газом
    В Кривом Роге 95-летняя женщина попала в реанимацию из-за отравления угарным газом

    В Кривом Роге пенсионерка отравилась угарным газом.

    Сегодня 15:11
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх