Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговор

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Кража произошла в начале сентября прошлого года с дачи, расположенной в садоводческом обществе в Зеленодольске.
Злоумышленник сначала перелез через забор. Дальше по винограднику забрался на балкон второго этажа. Вытащив оконное стекло, пролез в окно.
В комнатах дачного дома фигурант похитил четыре одеяла из полиэстера разных размеров, общая стоимость которых составляет немногим более двух тысяч гривен.
В суде вор свою вину признал полностью, раскаялся в совершенном. Даже уверял, что сделал для себя выводы и подобного в будущем не будет делать.
Фигуранта признали виновным и приговорили к пяти годам за решеткой.
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