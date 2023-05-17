Пять лет за четыре одеяла: жителю Криворожья суд вынес приговор

В мае этого года Криворожский районный суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который украл четыре одеяла с дачного участка.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Кража произошла в начале сентября прошлого года с дачи, расположенной в садоводческом обществе в Зеленодольске.

Злоумышленник сначала перелез через забор. Дальше по винограднику забрался на балкон второго этажа. Вытащив оконное стекло, пролез в окно.

В комнатах дачного дома фигурант похитил четыре одеяла из полиэстера разных размеров, общая стоимость которых составляет немногим более двух тысяч гривен.

В суде вор свою вину признал полностью, раскаялся в совершенном. Даже уверял, что сделал для себя выводы и подобного в будущем не будет делать.

Фигуранта признали виновным и приговорили к пяти годам за решеткой.

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