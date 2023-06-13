Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ПВО уничтожила 10 из 14 ракет, выпущенных ночью по Украине, — Генштаб

Сегодня 08:00
просмотров

Противовоздушная оборона уничтожила 10 из 14 ракет, которыми россияне атаковали Украину в ночь на 13 июня.

Новости Днепра про ПВО уничтожила 10 из 14 ракет, выпущенных ночью по Украине, - Генштаб

По предварительной информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также россияне нанесли авиационный удар 4 «шахедами», один из них — уничтожен нашими защитниками.

В Генштабе также отметили, что во время атаки россияне попали в жилой дом и другие гражданские объекты инфраструктуры в Кривом Роге.

Читайте также:

Новости Днепра про ПВО уничтожила 10 из 14 ракет, выпущенных ночью по Украине, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ПВО уничтожила 10 из 14 ракет, выпущенных ночью по Украине, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Отключение света и воды в Днепре 13 июня: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Отключение света и воды в Днепре 13 июня: адреса

    Коммунальные службы Днепра информируют о ситуации с водоснабжением и отключением…

    Число жертв в Кривом Роге растет, — ОВА
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Число жертв в Кривом Роге растет, — ОВА

    В результате обстрела жилого дома в Кривом Роге, который россияне…

    Продавал несуществующую военную форму: на Днепропетровщине задержали мошенника
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Продавал несуществующую военную форму: на Днепропетровщине задержали мошенника

    Житель одного из сел Синельниковского района обманывал людей на продажах…

    Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие

    В Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13…

    Последние новости

    Отключение света и воды в Днепре 13 июня: адреса
    Отключение света и воды в Днепре 13 июня: адреса

    Коммунальные службы Днепра информируют о ситуации с водоснабжением и отключением электроэнергии по состоянию на утро 13 июня.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Число жертв в Кривом Роге растет, — ОВА
    Число жертв в Кривом Роге растет, — ОВА

    В результате обстрела жилого дома в Кривом Роге, который россияне совершили в ночь на 13 июня, погибли три человека, еще 25 - ранены.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Продавал несуществующую военную форму: на Днепропетровщине задержали мошенника
    Продавал несуществующую военную форму: на Днепропетровщине задержали мошенника

    Житель одного из сел Синельниковского района обманывал людей на продажах в интернете. Покупателям мошенник предлагал, в частности, военную одежду.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие
    Оккупанты в Кривом Роге попали в пятиэтажку, есть погибшие

    В Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушения жилых объектов, сильно пострадали гражданские, а также есть погибшие. Кроме того, под завалами могут находиться люди, и спасатели ведут работы на месте "прилета".

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 13 июня: в Днепре облачно и без осадков
    Погода на 13 июня: в Днепре облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине
    Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине

    12 июня в 13:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Антошкина Заводского района города Каменское, из окна квартиры идет дым.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Точно в цель: украинские военные уничтожили вражеский «Аллигатор»
    Точно в цель: украинские военные уничтожили вражеский «Аллигатор»

    Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52. Ударный вертолет больше известен под названием "Аллигатор".

    Вчера 21:15
    просмотров
    От любви до ненависти: на Днепропетровщине женщина чуть не убила своего мужа
    От любви до ненависти: на Днепропетровщине женщина чуть не убила своего мужа

    Преступление произошло в пятницу, 9 июня по месту жительства супругов в одном из сел Никопольского района.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре из-за аварийных работ жители нескольких улиц остались без воды
    В Днепре из-за аварийных работ жители нескольких улиц остались без воды

    Для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по Донецкому Шоссе, 128 (1 и 2 подъезд). Восстановление водоснабжения намечено на завтра.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов
    Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов

    Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх