ПВО уничтожила 10 из 14 ракет, выпущенных ночью по Украине, — Генштаб

Противовоздушная оборона уничтожила 10 из 14 ракет, которыми россияне атаковали Украину в ночь на 13 июня.

По предварительной информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также россияне нанесли авиационный удар 4 «шахедами», один из них — уничтожен нашими защитниками.

В Генштабе также отметили, что во время атаки россияне попали в жилой дом и другие гражданские объекты инфраструктуры в Кривом Роге.

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