ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника

Ночью 6 марта в Днепре и области по вражеским беспилотникам работали силы ПВО.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования «Восток» их уничтожили. Вероятно, это были Shahed», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Также сообщается, что вражеские дроны-камикадзе заходили на территорию Днепропетровской области со стороны Никопольского района, там они и были уничтожены.

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